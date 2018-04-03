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SEYİR HALİNDEKİ ARAÇ ALEV ALDI!

SEYİR HALİNDEKİ ARAÇ ALEV ALDI!

Seyir halinde giden araç alevlendi

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Lefkoşa'da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde Atatürk Spor Salonu ışıklarında Göçmenköy'e doğru seyreden LD 736 plakalı salon araç aniden alevlendi.

Lefkoşa'da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde Atatürk Spor Salonu ışıklarında Göçmenköy'e doğru seyreden LD 736 plakalı salon araç aniden alevlendi. Yangın, kısa sürede söndürüldü. Yangın sonrasında her hangi bir yaralanma olayı söz konusu olmadı.

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