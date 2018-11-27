Şeyma 24 saat dolmadan terk etti!

Şeyma Subaşı boşanma davasından sadece bir gün sonra İstanbul'u terk etti.

Kocası Acun Ilıcalı ile olan bir yıl 2 aylık evliliğini dün Silivri Adliyesi’nde sonlandıran Şeyma Subaşı, ayrılıktan sadece birkaç saat sonra Bebek’te bulunan mekanına gitmiş ve burada çekilmiş fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Ayrılık sonrası yapacağı paylaşımları herkes merakla beklerken Şeyma Subaşı’dan ilginç bir hareket geldi ve neredeyse apar topar İstanbul’dan ayrıldı. Boşanmasının üzerinden 24 saat geçmeden kendisini havalimanına atan Subaşı, kızı Melisa’yı valizinin üzerinde taşırken çektiği videoyu ‘Bye bye İstanbul’ sözleriyle bitiriyor.