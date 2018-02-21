Şeyma Paylaştı Sosyal Medya Yıkıldı!

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Şeyma Subaşı, son olarak eşi Acun Ilıcalı'nın montajlanmış bir fotoğrafını paylaştı.

TV8 kanalının sahibi Acun Ilıcalı'nın eşi Şeyma Subaşı, instagram'ın hikaye bölümünden paylaştığı fotoğraf ile takipçilerini güldürdü.

Subaşı, eşinin kendi hesabından paylaştığı, akraba ziyareti sırasında çekilmiş karenin montajlı halini yayınladı. Kahkahalar içinde takipçileriyle ğaylaştığı videoya, "Bunu kim yaptı kimmm” notunu düştü.