Şeyma Subaşı, havuzda üstsüz pozunu paylaştı

Acun Ilıcalı'dan boşnadıktan sonra DJ Guido Senia ile aşk yaşayan Şeyma Subaşı, havuz pozuyla sosyal medyaya damga vurdu. Sosyal medya kullanıcıları selfie pozunu paylaşan Subaşı'nın havuzda çıplak yüzdüğünü ve fotoğrafta üstsüz olduğunu iddia ettiler.

DJ Guido Senia ile yaşadığı aşkla sıkça gündeme gelen Şeyma Subaşı, sosyal medya hesabından paylaştığı son pozuyla adından söz ettirmeyi başardı.

HAVUZ POZUYLA ADINDAN SÖZ ETTİRDİ

Acun Ilıcalı ile boşanmasının ardından paylaşımları ve İtalyan DJ ile yaşadığı aşkla gündemden düşmek bilmiyor. Her anını Instagram hesabından paylaşan Subaşı, havuzdan çekildiği pozla sosyal medyanın gündemine oturdu.

"HAVUZDA ÇIPLAK YÜZÜYOR"

Göğsünün yarısının göründüğü pozunu paylaşan Subaşı'na takipçileri yorum yağdırdı. Çoğu sosyal medya kullanıcısı Şeyma Subaşı'nın havuzda çıplak yüzdüğünü ve havuzdan çekindiği pozunda üstsüz olduğunu yazdı.