Şeyma Subaşı iki seçenek sundu

Uzunca bir süredir sevgilisi Guido ile Ibiza'da tatil yapan Şeyma Subaşı, sosyal medya hesabından bikinili bir paylaşımda bulundu.

Kitabının satış başarısı nedeniyle keyfi yerine gelen Şeyma Subaşı yaz aylarını yurt dışında geçirme geleneğini sürdürüyor.

Havalar ısınır ısınmaz kendisini yurt dışına atan ve zaman zaman da kızı Melisa’yı yanına alan Şeyma Subaşı, sosyal medya hesabından paylaştığı bikinili fotoğrafı üzerinden takipçilerine bir soru yöneltti. ‘Geri dönmeye hazır mısın?’ şeklinde bir soru soran Subaşı, bikinili görüntüsünün nerede olduğunu tahmin etmelerini istedi ve Mikanos ile Ibiza seçeneklerini sundu.