Şeyma Subaşı ile Mohammed Al Saloussi evleniyor

Mısırlı sevgilisi Mohammed Al Salouissi ile aşk yaşayan Şeyma Subaşı, Instagram hesabından evleneceğini açıkladı. Düğün için misafir listesi yaparken paylaşım yapan Subaşı, "Çok heyecanlıyım" dedi.

Şeyma Subaşı, geçen ay konuk olduğu bir programda milyarder sevgilisi Mohammed Al Saloussi’ni ailesiyle tanıştırdığını hatta iki aile arasında küçük bir isteme töreni olduğunu söylemişti.

Açıklamasından günler sonra Instagram hesabından paylaşım yapan Subaşı, “Düğün için ilk yapılacaklar listesi. Misafir listemizi yapıyoruz. Aman tanrım çok heyecanlıyım” diyerek yakında düğün yapacağının müjdesini verdi.

AYLIK 125 BİN TL NAFAKA

Şeyma Subaşı ile Acun Ilıcalı, 2018 yılında anlaşmalı olarak boşanmıştı. İkilinin aralarında imzalanan protokole göre; Ilıcalı’nın, Subaşı’na aylık 125 bin TL nafaka ödemesine karar verilmişti. Subaşı, sevgilisiyle nikâh kıydığı an bu nafakayı bir daha alamayacak.

sözcü.com.tr