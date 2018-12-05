Şeyma Subaşı isyan etti

Medya patronu Acun Ilıcalı ile anlaşmalı olarak Silivri Adliyesi'nde tek celsede boşanan Şeyma Subaşı, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak isyan etti.

Acun Ilıcalı ile bir senelik evliliğini geçtiğimiz günlerde tek celsede bitiren Şeyma Subaşı, boşandıktan saatler sonra kızı Melisa’yı da yanına alarak soluğu ABD’de almıştı.

YORUMLARA İMALI GÖNDERME

Boşanma sırasında ve sonrasında vurdumduymaz halleriyle dikkat çeken Şeyma Subaşı, gittiği Miami tatilinde de eğlenceli paylaşımlarına devam etti. Kızı Melisa’yla güzel vakit geçiren Şeyma Subaşı’nın rahat tavırları ise takipçilerinin olumsuz yorum yapmasına neden oldu. Paylaşımları hakkında sosyal medyadan pek çok yorum alan Şeyma Subaşı, takipçileriyle direk polemiğe girmek yerine, imalı paylaşımla yanıt verdi. Subaşı,sosyal medya sayfasından yayınladığı kareye, “Beni rahat bırakın” notunu yazdı.