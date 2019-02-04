Lefkoşa18 °C

  1. HABERLER

  2. MAGAZİN

  3. Şeyma Subaşı paylaştı: Ben onu buldum!
Şeyma Subaşı paylaştı: Ben onu buldum!

Şeyma Subaşı paylaştı: Ben onu buldum!

Yine gündem oldu!

A+A-

TV8'in sahibi Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı, sosyal medya hesabı üzerinden ilginç bir paylaşıma imza attı.

Şeyma Subaşı, bir arabanın içinde kendisine ilginç bir şekilde sarılırken göründüğü karesini takipçilerinin beğenisine sundu.

Şubaşı, instagram paylaşımına, "Sen kaybolmuş diyorsun, ben onu buldum” notunu düştü. 

--3968056.jpeg

Etiketler : , ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.