Şeyma Subaşı paylaştı: Ben onu buldum!

TV8'in sahibi Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı, sosyal medya hesabı üzerinden ilginç bir paylaşıma imza attı.

Şeyma Subaşı, bir arabanın içinde kendisine ilginç bir şekilde sarılırken göründüğü karesini takipçilerinin beğenisine sundu.

Şubaşı, instagram paylaşımına, "Sen kaybolmuş diyorsun, ben onu buldum” notunu düştü.