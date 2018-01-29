Şeyma Subaşı rüzgarı esti!

60. Grammy Müzik Ödülleri sahiplerini buldu. Gecede en dikkat çeken isim Acun Ilıcalı ve eşi Şeyma Subaşı oldu. Şeyma, derin sırt dekolteli elbisesiyle büyük beğeni aldı. Müzik dünyasının en prestijli ödüllerinden Grammy Müzik Ödülleri, bu sene 60'ıncı kez sahiplerini buldu. Ödül törenine TV8 kanalının sahibi Acun Ilıcalı ile eşi Şeyma Subaşı da davet edildi.

DERİN SIRT DEKOLTESİ TERCİH ETTİ