Şeyma Subaşı, Survivor'ın yakışıklısıyla görüntülendi

Geçtiğimiz günlerde Acun Ilıcalı ile evliliğini bitiren Şeyma Subaşı, eski Survivor yarışmacısıyla birlikte paylaştığı fotoğraf ile kafaları karıştırdı.

Geçtiğimiz yıl Eylül ayında Fransa'da dünya evine giren Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı ani bir kararla boşanmışlardı. Sosyal medya hesabından paylaşımlarına devam eden Şeyma Subaşı, eski Survivor yarışmacısı Yiğit Marcus Aral'ın arabasıyla yanına gelmesi anını takipçileriyle paylaştı.

"ACUN ILICALI'YA MESAJ GÖNDERMİŞ"

Instagram hesabının hikaye bölümünden eski Survivor yarışmacısı Yiğit Marcus Aral birlikte paylaşım yaparak, paylaşıma İngilizce olarak "Ben kıskancım" notunu ekledi. Subaşı'nın takipçileri de paylaşıma sessiz kalmadı. Subaşı'nın paylaşımını kendi sosyal medya hesabından paylaşan bir takipçisi, "Resmen Acun Ilıcalı'ya mesaj göndermiş. Ben hayatımı yaşıyorum diye" yorumunu yaptı. Başka bir takipçisi ise, "Bu adam ABD'de ünlülerle takılan bir manken dikkatli ol Şeyma'cım" yorumunu yaptı.