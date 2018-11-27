Şeyma Subaşı'dan Çağatay Ulusoy açıklaması

Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı 1 yıl 2 aylık evliliklerini dün Silivri Adliyesi'ne giderek 8 dakikada bitirdi

Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı anlaşmalı olarak boşanmaya karar verdi. İlişkilerini noktalamak için Silivri Adliyesi'ne birlikte giriş yapan ikili, gizlilik kararı verilen ve 8 dakika süren duruşmada tek celsede boşandı.

Dün 14.00'te adliyeye gelen Şeyma Subaşı, 15.40'ta ise Bebek'te sahibi olduğu Healthyish Cafe'den aşağıdaki fotoğrafı paylaştı.

Şeyma Subaşı gece yarısı Instagramhesabından bir açıklama paylaşarak, hakkında çıkan Çağatay Ulusoy ile aşk yaşadığı iddialarını yalanladı.

İşte o açıklama: