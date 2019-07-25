Şeyma Subaşı'dan imza günü...

Hayatını anlatan kitabı ile hatırı sayılır bir satış rakamına ulaşan Şeyma Subaşı geride bıraktığımız gün ilk imza gününü gerçekleştirdi.

Sadece Şeyma adlı kitabı ile hayatından küçük kesitleri sevenlerine ulaştıran ve tam beş editör tarafından kaleme alınan eseriyle gurur duyan Şeyma Subaşı, geride bıraktığımız gün İstanbul’daki AVM’lerden birinde imza günü gerçekleştirdi.

Sosyal medya hesabı üzerinden ilk imza günüyle ilgili çağrıda bulunan Subaşı, AVM’ye gelen sevenleriyle sohbet etti, fotoğraf çektirdi ve kitabını imzaladı.

Şeyma Subaşı imza günü sonrasında sosyal medya hesabından bu güne dair kareleri paylaştı.