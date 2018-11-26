Şeyma Subaşı'dan şaşırtan paylaşım!

Acun Ilıcalı ile boşanacakları haberi gündeme bomba gibi düşmüşken Şeyma Şubaşı'dan şaşırtan bir paylaşım geldi.

Acun Ilıcalı, Eylül 2017'de evlendiği Şeyma Subaşı ile anlaşmalı olarak boşanacağı haberlerine Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa programında "Boşanıyoruz, haberler doğru. Herkes için hayırlı olsun" dedi. Magazin gündemini sarsan haber sonrası Şeyma Subaşı Instagam hesabından şaşırtan bir paylaşıma imza attı.

Ağustos ayından beri çiftin gündeminde boşanma konusunun olduğu ortaya çıktı. Ilıcalı'nın, evliliğini kurtarabilmek için 4 aydır direndiği belirtildi.

İşte Şeyma Subaşı'nın o paylaşımı: