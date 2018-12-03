Şeyma Subaşı'ndan bikinili keyif pozları!
Şeyma Subaşı'ndan bikinili keyif pozları!
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Acun Ilıcalı ile bir yıl süren evliliğini bitiren Şeyma Subaşı Miami'de yakın arkadaşlarıyla tatilin keyfini çıkarıyor. Geçtiğimiz hafta kızı Melisa'yı da alarak Miami'ye giden Şeyma Subaşı, tatilinden fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı.
Acun Ilıcalı ile olan 14 aylık evliliğini tek celsede sonlandıran Şeyma Subaşı, ayrılığın ardından kızı Melisa'yla birlikte Amerika'ya gitmişti.
Miami'de güneşin ve denizin tadını çıkaran Şeyma Subaşı, yakın arkadaşlarıyla eğlendiği anları Instagram hesabından paylaştı.
Etiketler : Acun Ilıcalı, Şeyma Subaşı, Miami, tatil
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