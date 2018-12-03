Şeyma Subaşı'ndan bikinili keyif pozları!

Acun Ilıcalı ile bir yıl süren evliliğini bitiren Şeyma Subaşı Miami'de yakın arkadaşlarıyla tatilin keyfini çıkarıyor. Geçtiğimiz hafta kızı Melisa'yı da alarak Miami'ye giden Şeyma Subaşı, tatilinden fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı.