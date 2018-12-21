Şeyma Subaşı’ndan bikinili paylaşım
Şeyma Subaşı’ndan bikinili paylaşım
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Medya patronu Acun Ilıcalı ile evliliklerini tek celsede anlaşmalı olarak bitiren Şeyma Subaşı, sosyal medya sayfasından bikinili bir fotoğrafını takipçileriyle paylaştı.
Sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, bikinili fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu.Şeyma Subaşı paylaşımını yoruma kapatmayı da ihmal etmedi. Subaşı’nın paylaşımı kısa süre içerisinde çok sayıda beğeni aldı.
Etiketler : Şeyma Subaşı, bikinili fotoğraf
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