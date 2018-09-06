Şeyma Şubaşı'ndan mutlu aile pozu!
Şeyma Şubaşı'ndan mutlu aile pozu!
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Instagram'ı aktif kullanan ünlülerden olan Şeyma Subaşı, eşi Acun Ilıcalı ve kızı Melisa Ilıcalı'nın el ele tutuştuğu fotoğrafı paylaştı. Şeyma Subaşı'nın takipçileri paylaşıma "Mutlu aile pozu" yorumunu yaptı.
Sosyal medyayı aktif kullanan ünlerin başında gelen Şeyma Subaşı, eşi Acun Ilıcalı ve kızı Melisa Ilıcalı ile birlikte olan fotoğrafını paylaştı. Takipçileri, Şeyma Subaşı'nın fotoğrafını kendi sosyal medya hesaplarından paylaşarak "Mutlu aile pozu." yorumunu yaptı.
TAKİPÇİLERİNDEN PAYLAŞIMA TAM PUAN
Şeyma Şubaşı'nın, hikaye bölümünden paylaştığı eşi Acun Ilıcalı ve kızı Melisa Ilıcalı'yla birlikte el ele tutuştuğu fotoğrafını kendi sosyal medya hesabından paylaşan takipçileri birçok yorum yaptı.
Etiketler : Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı, Melisa Ilıcalı
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