Şeyma Şubaşı'ndan mutlu aile pozu!

Instagram'ı aktif kullanan ünlülerden olan Şeyma Subaşı, eşi Acun Ilıcalı ve kızı Melisa Ilıcalı'nın el ele tutuştuğu fotoğrafı paylaştı. Şeyma Subaşı'nın takipçileri paylaşıma "Mutlu aile pozu" yorumunu yaptı.

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlerin başında gelen Şeyma Subaşı, eşi Acun Ilıcalı ve kızı Melisa Ilıcalı ile birlikte olan fotoğrafını paylaştı. Takipçileri, Şeyma Subaşı'nın fotoğrafını kendi sosyal medya hesaplarından paylaşarak "Mutlu aile pozu." yorumunu yaptı.