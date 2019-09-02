Şeyma Subaşı’nın okul heyecanı

Kızı Melisa'yı okula gönderen Şeyma Subaşı, o sıralarda çektiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.

Acun Ilıcalı ile olan evliliğinden dünyaya gelen kızı Melisa’yla yeteri kadar ilgilenmediği konusunda eleştirilen Şeyma Subaşı, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraf ile kızının okul heyecanını paylaştığını gösterdi. Subaşı, birlikte çekilmiş karelerini;

“Küçük bebeğim bugün okula başlıyor. İlk gün için çok heyecanlıyım. Bu heyecanı paylaşan tüm öğrencilere başarılar diliyorum. Kabul edin Melisa resmen gözünüzün önünde büyüdü. Ve şimdi ilkokula başladı. Bütün öğrencilere okullarında başarılar” notuyla paylaştı.