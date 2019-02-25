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  3. Şeyma Subaşı'nın ortaya çıkan görüntüleri olay oldu!

Şeyma Subaşı'nın ortaya çıkan görüntüleri olay oldu!

Şeyma Subaşı'nın ortaya çıkan görüntüleri olay oldu! 1112

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı'nın 16 yaşındaki hali sosyal medyaya bomba gibi düştü.