Şeyma’dan mesajlı paylaşım: Eğer sıcak seviyorsanız…

Bir süredir kızı Melisa ile birlikte Miami'de tatil yapan Şeyma Subaşı buradan yaptığı paylaşımlarla magazin gündeminde üst sıralarda yer alıyor.

Canlı yayında attığı mesajla kızı Melisa ile Miami’de kaldığı otelin parasını eski eşi Acun Ilıcalı’nın ödediği ortaya çıkan Şeyma Subaşı tatilini sürdürürken zaman zaman yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor. Kaldığı otelin balkonundan paylaştığı video ile bikinilerini görücüye çıkartan Şeyma, hesabından yaptığı son paylaşımla tıpkı ‘pizza’ cümlesinde olduğu gibi kafaları karıştırdı.

Hayatını anlatan kitabında da yer alan ‘Herkesi memnun edemezsin çünkü pizza değilsin’ cümlesi ile uzun süre konuşulan Subaşı bu defa derin yırtmaçlı kıyafeti ve elinde tuttuğu kahve kupası ile birlikte ilginç bir mesaja imza attı.

Subaşı birkaç saat içerisinde 140 bini aşan beğeni alan mesajında şu ifadelere yer verdi: “Kahvenizi sıcak seviyorsanız, kahve kupanız olabilir miyim?”