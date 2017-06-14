Şeyma'dan Mutlu Aile Fotoğrafı!

Evlilik hazırlığında olan Şeyma Subaşı, Instagram'da takipçileriyle bir aile fotoğrafı paylaştı.

Eylül ayında Acun Ilıcalı ile evlenmeye hazırlanan Şeyma Subaşı, sevgilisi ve çocuğunun babası Acun Ilıcalı ile objektif karşısına geçti.

Paylaşımını yoruma kapalı bir şekilde yapan Subaşı, bu kareyi sadece mutluluk ifade eden bir emoji ile paylaşmayı tercih etti. İkilinin kızları Melisa’nın mutluluğu da hareketlerinden belli oluyordu.