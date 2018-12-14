Şeyma'nın pozu sosyal medyayı birbirine düşürdü!

Acun Ilıcalı'dan tek celsede boşanan Şeyma Subaşı, paylaşımıyla takipçilerini şaşırttı. Subaşı'nın cesur paylaşımı, "Ne yapacağını şaşırdı" yorumlarına neden oldu.

Acun Ilıcalı ile 14 aylık evliliğine geçtiğimiz günlerde son veren Şeyma Subaşı, kızı Melisa'yı da alıp Miami'nin yolunu tutmuştu. Boşanmanın ardından paylaşımlarına hız kesmeden devam eden Subaşı'nın rahat tavırları ise takipçilerinin eleştirisine neden olmuştu.

BAKIM YAPTIRDI

Acun Ilıcalı'yla birlikte olduğu dönemlerde estetik merkezine gitmeyen Şeyma Subaşı, Miami'den dönüşte ayağının tozuyla güzellik merkezine uğradı. Bakım yaptırdığı anları paylaşan Şeyma Subaşı'nın havluyla verdiği poz çok konuşuldu. Ancak Şeyma'nın daha sonraki paylaşımı takipçilerini daha daşaşırttı.