Seyrüsefer affına bir ay daha süre tanınacak

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst, seyrüsefer harçları için Bakanlar Kurulu kararı ile son kez otuz gün süre tanınacağını açıkladı

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, yeni düzenleme, kararın Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından yürürlüğe girecek.

Dürüst, bundan bir süre önce doksan gün süre ile seyrüsefer harçları ile ilgili bir af süreci başlattıklarını, temel amaçlarının tüm araçların kayda alınması ve ödeme güçlüğü içerisinde olan vatandaşlara kolaylık getirmek olduğunu anımsattı.

Dürüst, Bakanlar Kurulu’nun aldığı karar doğrultusunda yeni bir af sürecinin daha başlatılacağını kaydetti.

Dürüst, kararın alınmasındaki en önemli sebebin muayenede oluşan yoğunluk, değişik sebeplerden ötürü bu aftan yararlanamayanlar olduğunu ifade ederek, “Yoğun talep üzerine bir kez daha ancak son kez eşit koşullarda, aynı muafiyetin uygulanması şartı ile otuz gün süre için bu kararı almış bulunmaktayız” dedi.

Çeşitli etkenler, acil ve elzem konulardan dolayı aracını kaydettiremeyen vatandaşların bu aftan yararlanabileceğini kaydeden Dürüst, muayene evrakı kesilmiş olsa dahi daha sonra bir uzatma yapılmayacağını, bir aylık sürenin son kez uygulanacağını ifade etti.

3 aylık seyrüsefer affı, 14 Haziran’da sona ermişti.