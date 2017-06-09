SEYRÜSEFER AFFINDA SON HAFTA!

3 aydan bu yana yürürlükte bulunan seyrüsefer affında son haftaya girildi.

Aftan yararlanmak isteyenler özellikle araç kayıt daireleri ile araç muayene merkezlerinde yoğunluğa neden oluyor.

Başkent Lefkoşa’da bulunan araç muayene merkezi önünde uzun kuyruklar oluştu.Araç yoğunluğu sanayi bölgesinin girişinde zaman zaman tıkanıklara da neden oldu.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst, dün yaptığı açıklamada seyrüsefer affının 14 Haziran’da mesai bitimiyle son bulacağını anımsatarak, aftan henüz yararlanmayan vatandaşlara bir an önce yararlanmaları çağrısında bulunmuştu.Bakan Dürüst, Seyrüsefer Affı’nınuzatılmayacağının ve tekrar edilmeyeceğinin de altını çizmişti.

Bu arada, seyrüsefer affından yararlanmak isteyenler için Lefkoşa, Gazimağusa ve Güzelyurt Araç Kayıt birimleri Cumartesi günü , 08.00-13.00 ve 14.00-16.00 saatleri arasında hizmet verecek.