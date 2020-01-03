SEYRÜSEFER HARÇLARI İNTERNET ÜZERİNDEN ÖDENEBİLECEK!

Araç seyrüsefer harçları 6 Ocak Pazartesi itibariyle internet üzerinden (online) ödenebilecek.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, www.bub.gov.ct.tr adresinde “Araç Kayıt Harç Ödemeleri” sayfasında 6 Ocak itibarıyla seyrüsefer harcı ödeme olanağı tanınacak.

Belirtilen tarihten itibaren dileyen araç sahipleri, haftanın 7 günü, 24 saat boyunca hizmet verecek olan siteye www.bub.gov.ct.tr adresinde “Araç Kayıt Harç Ödemeleri” bağlantısını tıklayarak seyrüsefer harcı ödeme işlemlerini yapabilecek.

Doğabilecek sorunlara müdahale edebilmesi için 3-4 haftalık bir geçiş süresi öngörüldüğü kaydedilen açıklamada, kullanıcıların bu süre zarfında karşılaştığı sorunları “1300” numaralı telefon ile veya info@bub.gov.ct.tr adresine e-posta yolu ile iletmeleri istendi.