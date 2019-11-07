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SEYRÜSEFERE ZAM GELİYOR!

SEYRÜSEFERE ZAM GELİYOR!

Seyrüsefere zam kapıda!

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KTAMS Genel Sekreteri Devrim Barçın,  sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 2020 bütçesinde seyrüsefere %33.52 oranında zam öngörüldüğünü açıkladı.

İşte o paylaşım: “Maliye Bakanlığı Motorlu Taşıtlar Vergisi gelirlerinde 2019'a göre %33.52 artış öngörüyor 2020 bütçesinde. 10 aylık enflasyon %10.71 iken bu da demektir ki 2020'de Motorlu Taşıtlar Vergisine yani seyrüsefere Hükümet %30'dan fazla zam yapacaktır. Anlaşılan Maliye Bakanı Sn. Olgun Amcaoğlu krizin bedelini yüksek vergiler ile vatandaşa ödettirmeye hazırlanıyor.”

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