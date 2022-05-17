Şeytanın aklına gelmez! İçinde ne var?

Hazır gıdalarla ilgili çok büyük söylentiler dolaşıyor. Bazılarının gerçekçi gelen yönleri olsa da bazılarına inanmak mümkün olmasa da insanlar inanmaya devam ediyor. Çikolatalı süt, hazır satılan kızarmış tavuk, çürümeyen hamburger, meyveli jöle ve daha fazlası... Mutlaka bunlardan bazıları sizin de kulağınıza gelmiştir. Ancak bunların ne kadarı doğru?

Başkası tarafından hazırlanan yemekler konusunda genelde akılda soru işaretleri oluyor. Özellikle dışarıdan alınan yiyeceklerle ilgili çoğu kişi o yemeğin nasıl bir mutfaktan çıktığı hakkında meraklı oluyor. Yemeği yapan kişi veya firmanın her şey doğru ve hijyenik şekilde yapıldığını bilmek herkesi rahatlatır. Bunlar için denetim sistemi olsa da çoğu kişi için yeterli olmamaktadır. Ya yemeğimizde bolca iğrenç bir şey varsa ve biz bunu fark etmeden yemeye devam ediyorsak? Asla doğru olmayan, ancak bazılarımızın inanmak istediği yedi efsane.

ÇİKOLATALI SÜT NEDEN KAHVERENGİDİR?

Çikolatalı süt neden kahverengidir? Düz cevabı normal süte kakao eklendiğinden. Ancak bir efsane var ki kahverengi rengin hasta ineklerin sütündeki kanı ve irini kapattığını iddia ediyor. Bir mandıra çiftçisi bu iddiayla ilgili sütü işlemek için tamamen ayrı bir kamyon ve ekipman seti gerektireceğini ve bunun da yönetmeliklerin gerektirdiği şekilde sütün atılmasından daha pahalı bir çaba olduğunu belirtiyor.

KIZARMIŞ TAVUK TAVUKTAN YAPILMIYOR!

Zincir fast food restoranların hakkında ortaya atılan efsane dünya çapında ses getirdi. 90’lı yıllarda fitili ateşlenen bu iddia tavuk ve tavuk kızartma ürünleri hakkında söylendi. İddiaya göre; tavuk kızartmaları tavuktan değil laboratuvarda yetiştirilen mutant tavuklardan yapılarak insanlara yedirildi. Bu iddianın doğru olma ihtimali sıfırdır. Çünkü bilim insanları laboratuvarda yetiştirilen eti uygun bir şekilde nasıl üreteceklerini hala çözemediler. Ayrıca laboratuvarda üretilen etlerin binlerce dolar harcanarak elde ediliyor.

HAMBURGER ETİNDE NE VAR?

Hamburgerlerle ilgili o kadar çok efsane var ki mutlaka sizde aralarından bazılarını duymuşsunuzdur. Ancak dünya çapında yankı uyandıran yemek teorisi ise hamburger köftelerinin uygun etlerden yapılmadığıdır. Özellikle hamburger etlerinde solucan kullanıldığı efsanesine inanan çok kişi vardır. Ancak; solucan eti sığır eti ölçeğine yakın hiçbir yerde üretilmez ve çok daha pahalıdır.

MEYVELİ JÖLENİN İÇERİĞİNDE NE VAR?

Bu neredeyse tam bir aydınlanma anıdır! Çocukken size tatlı olarak ikram edilen meyveli jöleyi yerken neyden yapıldığını sorgulamazsınız. Sonra ana maddesinin jelatin olduğunu ve jelatinin hayvanlardan geldiğini öğreniyorsunuz! Buraya kadar hepsi doğru. Jelatin kolajenden yapılır ve kolajen bağ dokusunun önemli bir protein bileşenidir. Bağ dokusu, bir hayvanın (veya insanın) vücudunda bulunur. Bu jölenin yapımında hayvanların tırnaklarının kullanıldığı iddia edilir. Ancak bu da çok yanlış bir inanıştır. Çünkü, kolajen için ineklerin deri ve kemikleri kullanılır.

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