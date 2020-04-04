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Sharapova, telefon numarasını sosyal medyadaki takipçileriyle paylaştı

Sharapova, telefon numarasını sosyal medyadaki takipçileriyle paylaştı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle günlerini izole bir şekilde geçiren Rus tenisçi Maria Şarapova, telefon numarasını paylaşarak takipçilerinin kendisine mesaj gönderebileceğini belirtti.

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Instagram hesabından görüntülü paylaşım yapan Şarapova, "Sizlerle iletişim kurmanın yollarını arıyorum çünkü geçen hafta 150 kişiyle görüntülü konuşma yaptım ve çok eğlendim. Daha fazla insanla iletişim kurmak istiyorum" şeklinde konuştu.

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