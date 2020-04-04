Sharapova, telefon numarasını sosyal medyadaki takipçileriyle paylaştı

Instagram hesabından görüntülü paylaşım yapan Şarapova, "Sizlerle iletişim kurmanın yollarını arıyorum çünkü geçen hafta 150 kişiyle görüntülü konuşma yaptım ve çok eğlendim. Daha fazla insanla iletişim kurmak istiyorum" şeklinde konuştu.