Sharapova, telefon numarasını sosyal medyadaki takipçileriyle paylaştı
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle günlerini izole bir şekilde geçiren Rus tenisçi Maria Şarapova, telefon numarasını paylaşarak takipçilerinin kendisine mesaj gönderebileceğini belirtti.
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Instagram hesabından görüntülü paylaşım yapan Şarapova, "Sizlerle iletişim kurmanın yollarını arıyorum çünkü geçen hafta 150 kişiyle görüntülü konuşma yaptım ve çok eğlendim. Daha fazla insanla iletişim kurmak istiyorum" şeklinde konuştu.
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