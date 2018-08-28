Shiloh Jolie Pitt hakkında şoke eden iddia!

Bir zamanların rüya çifti Brad Pitt ve Angelina Jolie arasındaki sular bir türlü durulmak bilmiyor. Altı çocuklarının velayeti konusunda hala bir sonuca varamayan Brangelina için ortaya atılan iddiaların birinin ateşi sönmeden bir diğeri devreye giriyor.Ama son olarak ortaya atılan bir iddia var ki hemen her şeyi gölgede bırakıyor.