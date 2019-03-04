Shinji Kagawa geri dönüyor

Fenerbahçe maçına ilk 11'de başlayan ancak bekleneni veremeyen, sonraki hafta Kayserispor mücadelesinde de sakatlığı sebebiyle forma giyemeyen Shinji Kagawa geri dönüyor.

Fenerbahçe derbisinin ilk yarısındaki futboluyla büyük beğeni kazanan ancak ikinci yarıda bekleneni veremeyen Shinji Kagawa, sakatlığı sebebiyle Kayserispor deplasmanında forma giyememişti. Onun bölgesinde sahne alan Adem Ljajic, beklentilerin altında kaldı. Hal böyle olunca teknik direktör Şenol Güneş’in de, Vodafone Park’ta oynanacak Konyaspor mücadelesinde Japon yıldızını ilk 11’de sahaya süreceği bildirildi.