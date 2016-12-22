Show TV'nin sevilen dizisi bitiyor

Yazlık dizi olarak yayınlanmaya başlayan ve iyi reyting aldığı için yeni sezonda da devam eden 'Gülümse Yeter' dizisi bitiyor.

Yapımcılığını MF Yapım’ın üstlendiği; başrollerinde Erdal Özyağcılar, Aslı Bekiroğlu, Yılmaz Kunt, Sermet Yeşil'in rol aldığı 'Gülümse Yeter', Şubat 2017'de ekrana veda ediyor.



Show TV'nin yılbaşı tanıtımlarında oyuncularının da rol aldığı Gülümse Yeter, 26'ncı bölümde ekrana veda edecek.

Dizi, aldığı reytinglerle yaz aylarında, salı akşamları Show TV'nin yüzünü güldürmüştü.