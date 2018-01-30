Sibel Can, 1,5 ayda 4 milyon TL kazanacak!
Sibel Can, 1,5 ayda 4 milyon TL kazanacak!
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Nisan ayında yeni albümünün tanıtımı için Avrupa turnesine çıkacak Sibel Can, 1,5 ayda 4 milyon TL kazanacak.
Ünlü şarkıcı Sibel Can, nisanda yeni albümünün tanıtımı için Avrupa turnesine çıkacak.
1,5 AYDA 4 MİLYON TL'Yİ CEBE KOYACAK
Fransa, Almanya ve Avusturya'da 20 konser verecek. Konser başına 200 bin lira alacak. 1,5 ayda 4 milyon TL kazanacak.
YEDİ HAFTADA 10 KİLO VERDİ
Öte yandan Sibel Can geçen aylarda yedi haftada 10 kilo verip 62 kiloya düşmesiyle gündeme gelmişti.
Etiketler : Sibel Can, Avrupa turnesi
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