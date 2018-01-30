Nisan ayında yeni albümünün tanıtımı için Avrupa turnesine çıkacak Sibel Can, 1,5 ayda 4 milyon TL kazanacak.

Ünlü şarkıcı Sibel Can, nisanda yeni albümünün tanıtımı için Avrupa turnesine çıkacak.

1,5 AYDA 4 MİLYON TL'Yİ CEBE KOYACAK

Fransa, Almanya ve Avusturya'da 20 konser verecek. Konser başına 200 bin lira alacak. 1,5 ayda 4 milyon TL kazanacak.

YEDİ HAFTADA 10 KİLO VERDİ