SİBEL TATAR, KATIRCI AİLESİNİ ZİYARET ETTİ

Başbakan Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar kızı Canev Tatar ile birlikte bugün boğularak yaşamını yitiren Katırcı ailesini ziyaret ederek başsağlığı diledi.

Canev Tatar, 12 yaşındaki Barış Katırcı ile yakından ilgilenerek ona hediyeler verdi.

Başbakan Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar kızı Canev Tatar ile birlikte Yedikonuk beldesine giderek Katırcı ailesine taziyelerini sundu.

Ziyarette Barış Katırcı’ya hediyeler de veren Sibel Tatar ve Kızı Canev Tatar, 12 yaşındaki Barış ile yakından ilgilendiler.

Sibel Tatar, ailenin acısını paylaştıklarını ve çok üzgün olduklarını ifade ederek, Barış Katırcı için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Dalgalı denizlerde yüzülmemesi ve böylesi akıntılara karşı daha dikkatli olunması gerektiğini vurgulayan Tatar, Katırcı ailesine başsağlığı dileyerek konuşmasını tamamladı.