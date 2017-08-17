SİBER'DEN O İDDİALARA YANIT GELDİ!

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber, bugün yerel bir gazetede yer alan haberde iddia edildiği gibi söz konusu bölgede şahsına ait veya söz konusu kişilerle ortak arazisi olmadığını, böyle bir arazi alma girişimi de bulunmadığını belirtti.

Siber yazılı açıklamasında, bugün yerel bir gazetenin manşetinden yayımlanan “Gece rahat uyuyabiliyor musunuz” başlıklı haberle ilgili, hem bulunduğu görev, hem de halka duyduğu saygıdan dolayı açıklama yapma gereği hissettiğini belirtti.

Gerçek dışı haber

Temiz siyaseti, hesap verilebilirliği, hak ve adalet ilkelerine, sosyal adalete ve etik değerlere saygıyı her zaman ön planda tutmayı hedef edindiğini ifade eden Siber, kimler tarafından, ne maksatla yapıldığını bilmediği gerçek dışı haberi üzüntü ve şaşkınlıkla okuduğunu vurguladı.

Siber açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Bugün yayımlanan ve şahsımı ilgilendiren haberin tamamen gerçek dışı olduğunu kamuoyunun bilgisine getirir, bu haberi yayımlayan gazete ve devamında kaynak gösterip yayımlayan haber kuruluşları için tekzip yayımlamaları konusunda girişim başlatıldığını belirtmek isterim.

Konuyla ilgili yasal hakkım mahfuzdur.”