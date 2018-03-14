SICAK BİR YUVALARI OLDU!

Kaymakam Durdane Acı ve Vakıflar’ın girişimiyle, Maraş’ta çadırda yaşayan 3 çocuklu aile başını sokacak prefabrik bir eve kavuşturuldu

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da Maraş Bölgesi’nin Piyale Paşa Mahallesi’nde çadırda yaşayan 3 çocuklu Yılmaz ailesi sonunda bir ev sahibi oldu. Yağmurda çamurda, soğuk havalarda yıllarca çadırda yaşam mücadelesi veren Yılmaz ailesinin yardımına Gazimağusa Kaymakamlığı yetişti. Kaymakamlık, Vakıflar İdaresi’nin de yardımı ile aileye ev yaptı. Sonunda başlarını sokacak bir eve sahip olan Yılmaz ailesi yeni yerlerine taşındı.

Acı: Devreye girdik, evi yaptık

Diyalog muhabirine açıklama yapan Gazimağusa Kaymakamı Dürdane Acı, 3 çocuklu olan Yılmaz ailesinin yıllardır çadırda yaşadığını, kaymakamlık olarak devreye girerek, Vakıflar İdaresi’nin de yardımı ile aileye 1+1 prefabrik ev inşa ettiklerini ve eve yerleştirdiklerini ifade etti. Kaymakamlık olarak ihtiyaçlı ailelerin okul masraflarının da karşılandığını belirten Acı, ailelere düzenli aralıklarda erzak yardımları da yapıldığını kaydetti.

Yılmaz: Artık bizimde bir evimiz var

İbrahim Yılmaz ise yıllardır eşi ve çocukları ile birlikte çadırda yaşamak zorunda kaldıklarını, özellikle kış aylarında ve yağmurlu havalarda zor günler geçirdiklerini belirterek, “Sonunda başımızı sokacak bir evimiz oldu. Çok memnunuz, Allah razı olsun” şeklinde konuştu.

Diyalog