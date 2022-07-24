Sıcak hava dalgası geliyor! Kavrulacağız...
Sıcak hava dalgası geliyor! Kavrulacağız...
A+A-
Hava sıcaklığı bugün Lefkoşa, Güzelyurt ve Geçitkale’de40 dereceye kadar yükselecek.
Öte yandan, Meteoroloji Dairesi, orman yangın olasılığını kritik seviye olarak yayımladı.
Ultraviyole radyasyonunu ise aşırı olarak yayımlayan Meteoroloji Dairesi, gerekli tedbirler alınmadan özellikle 11.00 -1600 saatleri arasında 5 dakikadan fazla güneş altında kalınmaması uyarısı yaptı.
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.