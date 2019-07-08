SICAK HAVA DEVAM EDECEK!
Meteoroloji Dairesi açıkladı...
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Meteoroloji Dairesi, 9-15 Temmuz sürecinde alçak basınç ve sıcak hava kütlesinin etkili olacağını bildirdi.
Buna göre hava bir haftalık süreyle açık ve az bulutlu olacak.
Hava sıcaklıkları iç kesimlerde 38 – 41, sahillerde 33-36 derece santigrat dolaylarında seyredecek, rüzgâr genellikle Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette esecek.
Etiketler : Meteoroloji Dairesi, 9-15 Temmuz, hava durumu, KKTC
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