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SICAK HAVA ETKİLİ OLACAK!

SICAK HAVA ETKİLİ OLACAK!

Sıcak hava ve nemli hava etkisini sürdüyor

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Meteoroloji Dairesi, ileriki günlerde de bölgemizin genellikle alçak basınç sistemi ile sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalmasının beklendiğini duyurdu.

Meteoroloji Dairesi’nin 17-23 Eylül tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, hava genellikle açık ve az bulutlu olacak; en yüksek hava sıcaklığı, genellikle iç kesimlerde ve sahillerde 31-34 derece dolaylarında seyredecek.
Rüzgar, genellikle Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette esecek.

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