SICAK HAVA ETKİSİNİ SÜRDÜRECEK!
Meteoroloji Dairesi açıkladı...
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Sıcak hava etkisini sürdürüyor.
Meteoroloji Dairesi’nin 8-14 Ağustos tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, genellikle alçak basınç sistemi ile sıcak hava kütlesinin etkisi altındaki bölgede, en yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde 37- 40, sahillerde ise 33-36 derece dolaylarında seyredecek.
Rüzgar, genellikle Kuzey ve Batı yönlerden orta kuvvette esecek.
Etiketler : Sıcak hava, Meteoroloji Dairesi, KKTC, 8-14 Ağustos tarihleri, hava durumu
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