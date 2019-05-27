Sıcak Havaların Korkulu Rüyası

Konjonktivit Hastalığını Duydunuz mu?

Havaların ısınması ve yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte görülme sıklığı artan huysuz hastalık konjonktivit, göz kapaklarını saran zar tabakasının iltihaplanmasına neden oluyor. Başkasının havlusunu ve makyaj malzemesini kullanmamalı, havuzda-denizde gözünüzü açmamalı ve hijyenik olmayan ortamdan uzak durmalısınız.Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Emre Yılmaz, anlattı...

Bulaşıcıdır

Konjonktivitin başlıca iki farklı sebebi olduğunu belirten alerjik konjonktivit daha çok bahar aylarında ortaya çıksa da yılın her mevsimi görülebilir. Genelde gözde kızarıklık, sulanma ve kaşıntı ön plandadır ve sebebi çoğunlukla polen, havuz kloru ve deterjan gibi alerjenlerdir. Bir diğeri ise, enfektif konjonktivittir. Bu çeşidine bakteri ve virüsler sebep olur. Çoğunlukla daha şiddetli bulgular görülür; gözde kızarıklık ve sulanma dışında göz kapaklarında şişlik ve çapaklanma ön plandadır ve en kötüsü de bulaşıcıdır.

Başkasının havlusunu kullanmayın

Hastalıktan korunmak için yapılması gerekenleri ise şöyle: Aynı havlu ve makyaj malzemelerini ya da kişisel eşyaları paylaşmamak, lens kullanılıyorsa hijyenine dikkat etmek ve kullan-at olanlarını tercih etmek, havuz ve deniz içerisinde gözleri açmamak, sigara dumanının olduğu ortamlardan, tozlu ve hijyenik olmayan yerlerden uzak durmak, bunları yapamıyorsak sonrasında elimizi yüzümüzü hemen bol su ile yıkamak gerekiyor. Hastalığın görüldüğü bireylerin diğer bireylerle temasından kaçınılmalı ve alerjik sebeplerden ötürü konjonktivitimiz varsa bu alerjenlerden olabildiğince uzak durmalıyız.

Türüne göre tedavisi değişir

Yapılacak muayene ile öncelikle konjonktivitin çeşidinin saptanması gerektiğini, sonrasında uygun prosedürlerin tedavide kullanılacağını belirtti. Konjonktivit kendiliğinden iyileşebileceği gibi, iyileşme süresinin uzamaması ve doğru yolun izlenerek başka rahatsızlıklara da yol açmaması için doktor kontrolünde ilerlenmesi gerekir. Hastalığın tedavisi etmene yönelik olmalı. Alerjik konjonktivitlerde; antihistaminik, steroid veya suni gözyaşı damlaları kullanılabilir. Bakteriyel konjonktivitlerde ise antibiyotikli damla ve pomatlar kullanılır. Fakat viral konjonktivitlerde bilinen bir damla tedavisi yoktur, gözü rahatlatmaya yönelik tedaviler uygulanır.