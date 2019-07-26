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SICAK HAVAYA DİKKAT!

SICAK HAVAYA DİKKAT!

Hava sıcaklığı 40 dereceye kadar çıkmaya devam edecek

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Alçak basınç sistemi ile sıcak hava kütlesinin etkisinde kalacak KKTC’de hava sıcaklığı iç kesimlerde 40 dereceye kadar çıkmaya devam edecek. 

Meteoroloji Dairesi Müdürlüğü’nün 27 Temmuz-2 Ağustos tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, en yüksek hava sıcaklığı; iç kesimlerde 37 - 40 ºC,  sahillerde 33 - 36 ºC  
 dolaylarında seyredecek. Hava açık ve az bulutlu olacak.

Rüzgar; genellikle Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette zamanla kuvvetli esecek.

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