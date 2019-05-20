SICAK VE NEMLİ HAVA ETKİLİ OLACAK!

Meteoroloji Dairesi'nden yapılan açıklamaya göre bugün; Bölgemizin yüksek basınç sistemi ile sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması beklenmektedir. Hava açık ve az bulutlu zamanla parçalı bulutlu geçecek.

Hava sıcaklığı mevsim normallerinin 4 ile 5 derece üzerinde seyretmesi beklenmektedir.

Rüzgar Kuzey ve Batı yönlerden orta kuvvette esecek.