SICAK VE NEMLİ HAVA ETKİLİ OLACAK!
Meteoroloji Dairesi açıkladı...
A+A-
Meteoroloji Dairesi'nden yapılan açıklamaya göre bugün; Bölgemizin alçak basınç sistemi ile sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması beklenmektedir. Hava açık ve az bulutlu öğle saatleri parçalı bulutlu geçecek.
Hava sıcaklığı mevsim normallerinin 2 ile 3 derece üzerinde seyretmesi beklenmektedir. Rüzgar Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette esmesi beklenmektedir.
Etiketler : Meteoroloji Dairesi, Hava sıcaklığı, Kıbrıs, 29 Ağustos 2019
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.