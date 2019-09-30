SICAK VE NEMLİ HAVA ETKİLİ OLACAK!

Hava sıcaklığı, önümüzdeki bir haftalık süreçte, 31-34 derece dolaylarında seyredecek.

Meteoroloji Dairesi haftalık tahmin raporuna göre, 1-7 Ekim tarihleri arasında genellikle alçak basınç sistemi ile sıcak ve nispeten nemli hava kütlesi etkili olacak.

Hava genellikle açık, az bulutlu ve zaman zaman parçalı bulutlu olacak. Rüzgar Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette esecek.