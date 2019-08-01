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Sıcaklar kavurmaya devam ediyor

Sıcaklar kavurmaya devam ediyor

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre

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Hava sıcaklığı hafta boyunca 36-39 derece dolaylarında seyredecek.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, bölge, 1-7 Ağustos tarihleri arasında alçak basınç sistemi ile sıcak hava kütlesinin etkisi altında kalacak. Hava hafta boyunca açık ve az bulutlu; sabah saatlerinde yer yer sisli olacak.

En yüksek hava sıcaklığı, iç kesimlerde 36 - 39 derece, sahillerde ise 32 - 35 derece dolaylarında seyredecek. Rüzgar, genellikle Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette esecek.


 

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