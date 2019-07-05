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SICAKLIK 40 DERECEYE ÇIKACAK!

SICAKLIK 40 DERECEYE ÇIKACAK!

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Hava sıcaklığı ileriki günlerde iç kesimlerde 40 dereceye kadar çıkacak.

Meteoroloji Dairesi’nin 6 – 12 Temmuz dönemini kapsayan raporuna göre hava, periyodun ilk yarısında açık az bulutlu ikinci yarısında ise açık  geçecek.

En yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimlerde  37 – 40;   sahillerde ise 32 - 35 dolaylarında seyredecek.

Rüzgar ise genellikle Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette  zaman zaman kuvvetli olarak

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