SICAKLIK 40 DERECEYE ÇIKACAK!
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Hava sıcaklığı ileriki günlerde iç kesimlerde 40 dereceye kadar çıkacak.
Meteoroloji Dairesi’nin 6 – 12 Temmuz dönemini kapsayan raporuna göre hava, periyodun ilk yarısında açık az bulutlu ikinci yarısında ise açık geçecek.
En yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimlerde 37 – 40; sahillerde ise 32 - 35 dolaylarında seyredecek.
Rüzgar ise genellikle Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak
Etiketler : Hava sıcaklığı, Meteoroloji Dairesi, KKTC, 6 – 12 Temmuz dönemi
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