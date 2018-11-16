SICAKLIK DÜŞÜYOR, YAĞMUR GELİYOR!

Meteoroloji Dairesi'nden yapılan açıklamaya göre bugün; Bölgemizin alçak basınç sistemi ile üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması beklenmektedir. Hava parçalı çok bulutlu sabah saatleri yer yer yağmurlu geçecek.

Hava sıcaklığı mevsim normallerinin 3 ile 4 derece altında seyretmesi beklenmektedir.

Rüzgar Kuzey ve Doğu yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esmesi beklenmektedir.