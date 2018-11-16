SICAKLIK DÜŞÜYOR, YAĞMUR GELİYOR!
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Meteoroloji Dairesi'nden yapılan açıklamaya göre bugün; Bölgemizin alçak basınç sistemi ile üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması beklenmektedir. Hava parçalı çok bulutlu sabah saatleri yer yer yağmurlu geçecek.
Hava sıcaklığı mevsim normallerinin 3 ile 4 derece altında seyretmesi beklenmektedir.
Rüzgar Kuzey ve Doğu yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esmesi beklenmektedir.
Etiketler : Meteoroloji Dairesi, KKTC, sıcaklık, hava durumu, 16 Kasım 2018
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