SICAKLIKLAR 40 DERECEYE ÇIKIYOR!

Hava sıcaklığı iç kesimlerde 40 dereceye kadar yükselecek. Meteoroloji Dairesinden verilen bilgiye göre, hava 30 Mayıs - 5 Haziran tarihleri arasında genellikle alçak basınç sistemi ile sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak. Hava hafta boyunca az bulutlu zamanla parçalı bulutlu geçecek. En yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimlerde 37 - 40 ºC, sahillerde 28 - 31 ºC dolaylarında seyredecek. Rüzgar genellikle Kuzey ve Batı yönlerden orta kuvvette esecek.



