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SICAKLIKLAR ARTIYOR!

SICAKLIKLAR ARTIYOR!

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Hava sıcaklığı bir hafta boyunca 37-40 derece dolaylarında seyredecek.
Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 4-10 Temmuz tarihleri arasında, bölge, alçak basınç sistemi ile sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak; hava açık ve az bulutlu olacak.
En yüksek hava sıcaklığı, iç kesimlerde genellikle 37 - 40 derece, sahillerde ise 32 - 35 derece dolaylarında seyredecek.
Rüzgar, genellikle Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esecek.

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