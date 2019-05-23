SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNİN 7 DERECE ÜZERİNDE!

Meteoroloji Dairesi'nden yapılan açıklamaya göre bugün; Bölgemizin yüksek basınç sistemi ile sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması beklenmektedir. Hava parçalı çok bulutlu geçecek. Hava sıcaklığı normallerinin 5 ile 7 derece üzerinde seyretmesi beklenmektedir. Rüzgar Güney ve Doğu yönlerden orta kuvvette esecek.