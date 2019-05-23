SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNİN 7 DERECE ÜZERİNDE!
Meteroloji Dairesi açıkladı...
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Meteoroloji Dairesi'nden yapılan açıklamaya göre bugün; Bölgemizin yüksek basınç sistemi ile sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması beklenmektedir. Hava parçalı çok bulutlu geçecek. Hava sıcaklığı normallerinin 5 ile 7 derece üzerinde seyretmesi beklenmektedir. Rüzgar Güney ve Doğu yönlerden orta kuvvette esecek.
Etiketler : Meteoroloji Dairesi, KKTC, hava durumu, sıcaklık, 23 Mayıs 2019
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