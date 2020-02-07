"ŞİDDET EĞİLİMLİ OLAN BİR KİŞİ!"

Haberci'den Ahmet Vamık'ın haberine göre; 2017 yılında arkadaşını, 2019 yılındaysa eşini ciddi şekilde darp eden ve benzeri 5 farklı sabıkası daha bulunan Mehmet Halvacı, 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Mehmet Halvacı, yargılandığı Girne Kaza Mahkemesi tarafından 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. 2 farklı tarihte Girne’de meydana gelen ‘Sarhoşluk’, ‘Rahatsızlık’ ve ‘Ciddi Darp’ suçlarından yargılan sanık Mehmet Halvacı, yargılandığı davalardan suçlu bulunarak mahkûm edildi.

2017 yılında arkadaşını, telefonuna cevap vermediği için ciddi şekilde darp eden, 2019 yılının Aralık ayında ise, kendisiyle cinsel ilişkiye girmediği gerekçesiyle kalp hastası eşini ciddi şekilde darp eden sanık Mehmet Halvacı’nın, ikisi yine ciddi darp olmak üzere benzer neviden 5 farklı sabıkası bulunuyor.

‘TELEFONUNA CEVAP VERMEDİ DİYE’ ARKADAŞINI SOKAK ORTASINDA DÖVDÜ

Girne Kaza Mahkemesi Ceza Davaları Yargıcı Meltem Dündar’ın huzurunda gerçekleştirilen davanın karar oturumunda, Başsavcılık adına Savcı Ali Hidayet hazır bulundu.

Sanık aleyhinde verilen kararı açıklayan Yargıç Meltem Dündar, sanık Mehmet Halvacı’nın benzer suçlardan birçok sabıkası olduğuna dikkat çekerek, sanığın şiddet eğilimi olan bir kişi olduğuna vurgu yaptı.

Sanık Halvacı’nın 9 Ocak 2017 tarihinde, umuma açık bir yerde, ‘Telefonuna cevap vermediği gerekçesiyle’ arkadaşı R.T.’nin yüzüne yumruk atıp yere düşürdüğünü ve müştekiyi yerde tekmelemeye devam ettiğini anımsatan Yargıç Dündar, sanığın olay esnasında 83 promil alkol tesiri altında olduğuna dikkat çekti.

KALP HASTASI EŞİNİ DARP ETTİ

İleride yargılanmak üzere teminatla serbest bırakılan sanığın, 27 Aralık 2019 tarihinde eşini, ‘Kendisiyle cinsel ilişkiye girmeyi kabul etmediği’ gerekçesiyle darp ettiğini dile getiren Yargıç Meltem Dündar, sanığın eşi G.H.’nin başına ve yüzüne yumruk vurarak, müştekiyi ciddi şekilde darp ettiğini ifade etti.

Sanığın, olay tarihinden 7 ay önce bypass ameliyatı gibi çok ciddi bir operasyon geçiren ve ciddi sağlık sorunları yaşayan eşini, cinsel ilişkiye girmediği gerekçesiyle darp etmesinin ağırlaştırıcı sebep olduğunu vurgulayan yargıç Dündar, sanığın eşi tarafından affedilmiş olmasının hafifletici bir neden olmadığını belirtti.

31 Aralık 2019 tarihinden beridir hükümsüz tutuklu olarak Merkezi Cezaevi’nde tutuklu bulunan sanığın benzer suçlardan sabıkalı oluşunu da göz önünde bulunduran Yargıç Meltem Dündar, ‘şiddet eğilimli bir kişi’ olan sanığın 8 ay hapis cezasına çarptırıldığını açıkladı.